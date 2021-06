Emma Coronel considera declararse culpable este mes

La abogada defensora de la esposa de "el Chapo Guzmán", Emma Coronel, busca una negociación para un acuerdo de culpabilidad ante las autoridades de Estados Unidos, para que la sentencia sea menor.

“Estamos tratando de ver cómo logramos un acuerdo de culpabilidad, pero no incluiría una cooperación con las autoridades”, indicó Mariel Colón Miró, defensora de Emma Coronel, en una entrevista con Univision.

El objetivo del convenio, según la abogada, es conseguir una sentencia lo menos dura posible para Coronel, pero que no implique colaboración con las autoridades estadounidenses.

La esposa de “el Chapo” Guzmán enfrenta un castigo máximo de cadena perpetua, advirtió la jueza Robin Meriweather, en una audiencia el 23 de febrero.

“Muchas veces el Gobierno incentiva a las personas que no vayan a juicio, porque son muy caros”, señaló Colón Miró.

Además, la defensora destacó que su clienta teme por su vida y la de sus hijas, que procreó con Guzmán, después de que se divulgara que se entregó a las autoridades de Estados Unidos con la intención de volverse testigo protegido del Gobierno.

Colón Miró añadió que su representada está dispuesta a llegar a un acuerdo en el que reconozca su papel en el Cartel de Sinaloa, que antes dirigía su esposo.

La abogada expresó que la expectativa es que este mes se programe una audiencia para que Coronel se declare culpable. No obstante, la defensora no especificó en cuál cargo, o cargos, aceptaría responsabilidad la mexicana para no enfrentar juicio.

Coronel está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana e importarla a Estados Unidos. Las autoridades federales, además, la acusan de ayudar a planificar la fuga de "el Chapo", de una prisión mexicana en 2015.

Coronel, de 31 años, fue detenida el 22 de febrero en el aeropuerto Dulles International, a las afueras de Washington DC.