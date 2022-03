¡Fuertes críticas! Emma Watson y su indirecta a J.K. Rowling

Emma Watson fue objeto de críticas luego de hacer un comentario durante los premios British Academy Film Awards.

Por medio de redes sociales, Emma Watson, actriz reconocida por grandes producciones como, "Little Women", "The Perks of Being" y "Harry Potter" ha sido blanco de las críticas después de un comentario que realizó durante la entrega de los premios British Academy Film Awards (BAFT).

Emma no se contuvo a responderle a Rebel Wilson, la conductora de la gala, quien al momento de darle la bienvenida, dijo una frase que incomodó a la actriz.

“Nuestra próxima presentadora es Emma Watson, ella está orgullosa de llamarse feminista, pero todos sabemos que es una bruja”, mencionó la presentadora y posteriormente la actriz salió a tomar el micrófono.

Emma se presentó al escenario y dijo: “Estoy aquí para todas las brujas, por cierto”, lo cual fue recibido por los asistentes con risas y aplausos.

Emma Watson is a queen for this pic.twitter.com/fng3dHsfYJ — Joe (@JoePassmore) March 13, 2022

¿Fue una indirecta para J.K Rowling?

Sin embargo, después que fuera divulgaran en redes sociales lo dicho por Emma Watson en la presentación en los premios, varios internautas mencionaron que fue una indirecta a J.K. Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter, quien desde 2020 ha hecho una serie de comentarios en Twitter en contra de la comunidad transexual.

Lo anterior se debe a que ella considera que las mujeres transexuales no están dentro del género femenino, convirtiéndose en una voz del movimiento feminista transexcluyente, el cual, algunas personas consideran que genera odio.

De esta forma, Emma Watson, al decir que estaba “para todas las brujas” indicaría que su mensaje es para todas las mujeres, incluyendo a quienes sean de la comunidad trans.