El emotivo gesto de Arjona con una fan tras cancelarse su show en Roma (video)

Ricardo Arjona sorprendió a una fanática en las calles de Roma, luego de cancelarse su concierto en dicha ciudad (video)

EN CONTEXTO: Ricardo Arjona cancela concierto en Roma

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, quien se encuentra de gira por Europa tuvo que suspender recientemente el concierto que tenía programado para el domingo 24 de julio en Roma.

Sin embargo, tremenda sorpresa se llevó una fanática ecuatoriana, quien encontró a su ídolo en plena calle de la ciudad italiana.

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

"Salí a caminar por Roma. Con el ánimo destrozado por la cancelación de anoche. Me encontré a esta ecuatoriana y no se me ocurrió nada más que cantarle alguna canción", escribió Arjona junto al video publicado en sus redes sociales.

El guatemalteco demostró su calidad humana, acercándose a su fanática con quien se tomó fotografías y la deleitó cantándole en vivo un fragmento de su éxito "El Problema".

Y es que la ecuatoriana fue una de los cientos de personas que se quedaron afuera del Auditorium Parco della Musica. Y aunque se quedó con ganas de ver en el escenario a su ídolo, la mujer mostró empatía y admiración en todo momento. "Mira que estoy temblando... Gracias por la foto", dijo al artista.

¿Por qué se canceló el show?

Ricardo Arjona emitió un comunicado para dar la noticia de la cancelación del show y la razón de dicha decisión.

"Terminando el concierto de Milán ayer en la noche, que fue fantástico el cual agradezco inmensamente, el staff recogió nuestras cosas e hizo un viaje directo para Roma, todo estaba perfecto hasta que se dieron cuenta que el soporte que se necesita para colgar el sonido que se necesita para la voz y la música llegue a la gente, el soporte no aguantaba ni la mitad de los equipos que teníamos", expresó.

"Recurrimos a un plan B y preguntamos porqué no nos dan el teatro mañana. El teatro nos dijo que con nosotros podían hacer muchas cosas, pero que con la empresa que nos había traído no. Lamento lo ocurrido, cualquier cosa que diga, sin duda no va a curar el esfuerzo de mucha gente para poder venir a este concierto", finalizó.

El intérprete de "Pingüinos en la cama", prometió compensar a los italianos asegurando que volverá pronto.