El emotivo mensaje de la madre de Octavio Ocaña a tres meses de la muerte de su hijo

Se cumplieron tres meses del fallecimiento de Octavio Ocaña y en su familia ha realizado homenajes para recordarlo.

También, en redes sociales su familia compartió fotografías de la infancia del actor que dio vida a “Benito Rivers”. Pero fue su mamá la que mandó el mensaje más conmovedor y sentido sobre el recordado actor.



"A 3 meses de tu partida, la gloria de Dios esté contigo rey de mi vida, vivir sin ti es insoportable e irreparable, el dolor es incurable y triste, solo sé que llegaré contigo y estaremos juntos tesoro de mi vida, mi hijito Octavio Augusto Pérez Ocaña te amo y amaré por siempre, tu mamita y jefa hermosa como me decías siempre; mi ángel hermoso no me sueltes de tu mano", escribió Ana Lucía Ocaña en su cuenta de Instagram.

Los admiradores de Octavio enviaron sus muestras de solidaridad a la madre del actor, a través de los comentarios de la publicación, y que también recuerdan con cariño al artista.