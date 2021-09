El emotivo mensaje de María Renée Pérez tras compartir su testimonio

María Renée Pérez Yonker agradeció todo el cariño que ha recibido de su público y los internautas, luego de haber compartido el testimonio del choque séptico que sufrió y casi le quita la vida en 2020.

La comunicadora guatemalteca agradeció cada mensaje de amor y solidaridad a los televidentes e internautas que se han pronunciado, tras la conversación de 3 horas y media que tuvo con Neto Bran y donde contó cómo fue víctima de una negligencia médica.

"Hace una semana decidí contar mi historia. No fue nada fácil tomar la decisión de hablar, pero necesitaba quitarme ese peso, liberarme y decirles que ¡siempre se puede! Aquí les dejo el link y gracias a todos los que siguen enviándome fuerza", escribió en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Tras una endoscopía hecha para una revisión de estómago de rutina, María Renée fue contaminada con una bacteria que infectó su cuerpo, vulnerable a infecciones y enfermedades debido al lupus que padece desde los 23 años.

"...Yo ya nunca salí de esa endoscopía, desperté con un dolor gástrico fatal, doblada del dolor, llorando, mal, de esto me acuerdo como muy borroso y el doctor me mandó a casa, cuando llegué ya estaba grave, muy mal, estaba vomitando y en cuestión de una hora ya no me acuerdo qué ocurrió".

Luego de un largo proceso de recuperación, cuyo pronóstico inicial le reducía las posibilidades de volver a caminar, la guatemalteca regresó a Noti7 y recientemente contó con detalle su lucha por salir adelante, al aceptar un invitación del alcalde de Mixco, Neto Bran, para una entrevista.

Este es el mensaje:

MIRA EL MOMENTO.