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Una broma entre empleados terminó en un incendio en una tienda de ropa, luego de que uno de ellos tomara un desodorante en spray y le pasara un encendedor y prendiera en llamas algunos de los artículos del lugar.

El incidente quedó registrado por la cámara de seguridad del establecimiento.

En el video se aprecia el momento en el que uno de los trabajadores rocía desodorante junto a un encendedor cerca de las prendas de vestir creando una llamarada de grandes proporciones.

El compañero al que estaba atacando tomó uno de los extintores pero debido a que no sabía usarlo se quedó parado, viendo cómo se propagaba el fuego, afortunadamente otra persona se acercó con otro extintor y logró apagar el fuego.

Tras el susto y luego de que el video se hiciera viral, el dueño del establecimiento y el trabajador publicaron una declaración el miércoles 25 de noviembre.

El empleado se disculpó por el hecho: "Siempre bromeamos y hacemos chistes, no esperábamos que esto sucediera ¡tengan cuidado! no todos los chistes son graciosos", expresó.

"No te preocupes, ya me has ayudado mucho. Gracias a Dios que no resultaste herido", manifestó el dueño.

El hecho ocurrió en Valparaíso de Goiás, Brasil, afortunadamente otra persona se acercó con un extintor y logró controlar el fuego.