Descubre las mejores opciones para emprender con poco dinero desde casa. Conoce ideas rentables en servicios digitales, repostería y atención a domicilio para generar ingresos extra.
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En la actualidad, muchas personas han optado por emprender, debido a la falta de oportunidades, los sueldos bajos y las ganas de generar más ingresos (ya que algunos emprenden mientras tienen trabajos fijos).
Aunque otras personas lo hacen por la libertad de horarios y porque no tienen que rendirle cuentas a un superior.
Para emprender con poco dinero, la mejor estrategia es vender tus habilidades, ofrecer servicios a domicilio o fabricar productos bajo pedido.
A decir de Marlyn Leonardo, vendedora de fresas con crema, antes de comenzar con un negocio se necesita tener claro el producto a ofrecer, los desafíos y la importancia de innovar.
Aunque al principio fue complicado darse a conocer, posteriormente encontró una oportunidad incorporando nuevas combinaciones para satisfacer los gustos de sus clientes.
Además, el economista Óscar García explica que antes de iniciar un emprendimiento es fundamental realizar un estudio de mercado, conocer a los posibles clientes y establecer una estrategia financiera que permita administrar adecuadamente los recursos.
También resalta que la planificación, la innovación y el aprovechamiento de las herramientas digitales son aspectos importantes para fortalecer un negocio y aumentar sus posibilidades de crecimiento.
A continuación, encontrarás las opciones más rentables para que puedas hacerlo:
Servicios digitales (Inversión casi nula)
Si tienes computadora y conexión a internet, puedes comenzar hoy mismo monetizando lo que sabes hacer.
- Asistente virtual y gestión de redes sociales. Ayuda a pequeños negocios a responder mensajes, programar publicaciones y organizar agendas.
- Creación y venta de productos digitales. Diseña plantillas, guías en PDF o cursos cortos que creas una sola vez y vendes sin costos de envío en plataformas como Hotmart.
- Servicios freelance especializados. Ofrece redacción de textos, traducción, edición de videos cortos, diseño gráfico básico o tutorías de idiomas.
- Comercio electrónico sin inventario (dropshipping). Crea una tienda virtual donde el proveedor envía el producto directamente al cliente cuando se concreta la venta, utilizando herramientas como Shopify o Tiendanube.
Alimentos y repostería desde casa
La comida tiene demanda diaria y permite empezar en tu propia cocina trabajando por encargo para asegurar las ganancias antes de comprar insumos.
- Postres personalizados. Vende galletas decoradas, pasteles por encargo, donas o postres individuales promocionándolos en tus estados de WhatsApp e Instagram.
- Almuerzos o comida congelada. Prepara menús semanales para trabajadores de oficina o paquetes de frutas y verduras listas para cocinar.
- Snacks y bebidas artesanales. Elabora jugos naturales, atoles, café molido empacado o botanas saludables con empaques atractivos.
Servicios presenciales y a domicilio
Estos negocios requieren muy pocas herramientas y te permiten cobrar el mismo día.
- Cuidado y paseo de mascotas. Ofrece paseos diarios, cuidado en casa cuando los dueños viajan o venta de premios caseros para perros y gatos.
- Belleza y estética a domicilio. Realiza manicura, diseño de cejas, peinados o maquillaje a domicilio con un kit básico de materiales que no incluye mucho costo.
- Limpieza, jardinería o lavado de autos. Vende ahorro de tiempo ofreciendo limpieza de hogares, mantenimiento de jardines o lavado de vehículos a domicilio.
Productos personalizados
Si tienes talento con las manos, puedes transformar materiales económicos en artículos con alto valor.
- Accesorios para el cabello y bisutería. Fabrica moñas, scrunchies, diademas o joyería y véndelos.
- Velas aromáticas y arte en resina. Crea velas decorativas, llaveros o piezas en resina para eventos y recuerdos.
- Tejidos y costura creativa. Elabora muñecos en crochet, bolsos tejidos o arreglos de ropa desde casa.