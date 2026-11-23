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Descubre las mejores opciones para emprender con poco dinero desde casa. Conoce ideas rentables en servicios digitales, repostería y atención a domicilio para generar ingresos extra.

En la actualidad, muchas personas han optado por emprender, debido a la falta de oportunidades, los sueldos bajos y las ganas de generar más ingresos (ya que algunos emprenden mientras tienen trabajos fijos).

Aunque otras personas lo hacen por la libertad de horarios y porque no tienen que rendirle cuentas a un superior.

Para emprender con poco dinero, la mejor estrategia es vender tus habilidades, ofrecer servicios a domicilio o fabricar productos bajo pedido.

Desde casa puedes preparar alimentos o postres y luego venderlos. (Foto: Élfego Escobar)

A decir de Marlyn Leonardo, vendedora de fresas con crema, antes de comenzar con un negocio se necesita tener claro el producto a ofrecer, los desafíos y la importancia de innovar.

Aunque al principio fue complicado darse a conocer, posteriormente encontró una oportunidad incorporando nuevas combinaciones para satisfacer los gustos de sus clientes.

Pueden dar a conocer sus productos por medio de redes sociales para promocionar. (Foto: Nehemías Gutiérrez)

Además, el economista Óscar García explica que antes de iniciar un emprendimiento es fundamental realizar un estudio de mercado, conocer a los posibles clientes y establecer una estrategia financiera que permita administrar adecuadamente los recursos.

También resalta que la planificación, la innovación y el aprovechamiento de las herramientas digitales son aspectos importantes para fortalecer un negocio y aumentar sus posibilidades de crecimiento.

A continuación, encontrarás las opciones más rentables para que puedas hacerlo:

Los postres con sabor a Navidad ya se empiezan a preparar. (Foto: Élfego Escobar)

Servicios digitales (Inversión casi nula)

Si tienes computadora y conexión a internet, puedes comenzar hoy mismo monetizando lo que sabes hacer.

Asistente virtual y gestión de redes sociales. Ayuda a pequeños negocios a responder mensajes, programar publicaciones y organizar agendas.

Ayuda a pequeños negocios a responder mensajes, programar publicaciones y organizar agendas. Creación y venta de productos digitales. Diseña plantillas, guías en PDF o cursos cortos que creas una sola vez y vendes sin costos de envío en plataformas como Hotmart.

Diseña plantillas, guías en PDF o cursos cortos que creas una sola vez y vendes sin costos de envío en plataformas como Hotmart. Servicios freelance especializados. Ofrece redacción de textos, traducción, edición de videos cortos, diseño gráfico básico o tutorías de idiomas.

Ofrece redacción de textos, traducción, edición de videos cortos, diseño gráfico básico o tutorías de idiomas. Comercio electrónico sin inventario (dropshipping). Crea una tienda virtual donde el proveedor envía el producto directamente al cliente cuando se concreta la venta, utilizando herramientas como Shopify o Tiendanube.

También se puede emprender con la elaboración de manualidades y ventas en línea. (Foto: creditea.mx)

Alimentos y repostería desde casa

La comida tiene demanda diaria y permite empezar en tu propia cocina trabajando por encargo para asegurar las ganancias antes de comprar insumos.

Postres personalizados. Vende galletas decoradas, pasteles por encargo, donas o postres individuales promocionándolos en tus estados de WhatsApp e Instagram.

Vende galletas decoradas, pasteles por encargo, donas o postres individuales promocionándolos en tus estados de WhatsApp e Instagram. Almuerzos o comida congelada. Prepara menús semanales para trabajadores de oficina o paquetes de frutas y verduras listas para cocinar.

Prepara menús semanales para trabajadores de oficina o paquetes de frutas y verduras listas para cocinar. Snacks y bebidas artesanales. Elabora jugos naturales, atoles, café molido empacado o botanas saludables con empaques atractivos.

La venta de fresas con crema es algo que aprovechan a vender muchos. (Foto: Nehemías Gutiérrez)

Servicios presenciales y a domicilio

Estos negocios requieren muy pocas herramientas y te permiten cobrar el mismo día.

Cuidado y paseo de mascotas. Ofrece paseos diarios, cuidado en casa cuando los dueños viajan o venta de premios caseros para perros y gatos.

Ofrece paseos diarios, cuidado en casa cuando los dueños viajan o venta de premios caseros para perros y gatos. Belleza y estética a domicilio. Realiza manicura, diseño de cejas, peinados o maquillaje a domicilio con un kit básico de materiales que no incluye mucho costo.

Realiza manicura, diseño de cejas, peinados o maquillaje a domicilio con un kit básico de materiales que no incluye mucho costo. Limpieza, jardinería o lavado de autos. Vende ahorro de tiempo ofreciendo limpieza de hogares, mantenimiento de jardines o lavado de vehículos a domicilio.

Una idea de hacer dinero es paseando perros. (Foto: Arca de Noé)

Productos personalizados

Si tienes talento con las manos, puedes transformar materiales económicos en artículos con alto valor.