Empresa envía correo por error a postulante: "Vamos a rechazarlo"

Un hombre se enteró de una forma desagradable que no había sido elegido por la empresa a la que aplicó para trabajar.

Al momento que las personas aplican a empleos de forma digital, esperan la respuesta desde el mismo canal de comunicación. Pero esto puede salir mal cuando ocurre un error dentro de la empresa.

Un usuario de TikTok llamado Alexander Wood expuso su situación, cuando recibió un correo del departamento de Recursos Humanos de la empresa donde se postuló.

Era la tercera ocasión en que el joven enviaba su currículum vitae para concretar una entrevista en una empresa de café, pero sus esperanzas se fueron al suelo cuando recibió un email que fue enviado por error.

"Sí, los rompimientos duelen y eso, pero alguna vez han recibido correos en donde hablan de por qué no quieren contratarte?" escribió Alexander y mostró parte del correo en el que se podía leer: "Bueno... esto es interesante, ok entonces vamos a rechazarlo". Lo anterior porque la empresa lo rechazó por no presentarse a las entrevistas.

El correo trataba de una conversación entre el gerente de la empresa y la persona que realizaba las entrevistas a los candidatos, fue así como se enteró de que sería rechazado.