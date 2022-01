Encuentran a bebé lanzada por su madre a un contenedor de basura

El hecho fue captado por cámaras de vigilancia que evidencia el momento en que arrojan a la recién nacida y del posterior rescate.

Una adolescente de Nuevo México, fue captada cuando arrojaba a su bebé recién nacida a un contenedor de basura el 7 de enero. La niña fue encontrada sana y salva seis horas más tarde, en un clima de -1 centígrado.

Alexis Ávila, de 18 años, fue arrestada y acusada de intento de asesinato y abuso infantil. Le dijo a la policía que no sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz a su bebé en un baño.

El video de vigilancia difundido muestra a una mujer que llega en un carro antes de abrir la puerta trasera y arrojar una bolsa negra en un contenedor de basura en Hobbs, Nuevo México.

Seis horas después, las imágenes mostraban a tres personas mirando el contenedor de basura antes de que una de ellas encontrara al bebé adentro. Increíblemente, la bebé estaba viva y ahora se encuentra estable mientras es atendida en el hospital.

Según información del Daily Mail, Jo Imbriale, propietario de Rig Outfitters y Home Store, el negocio donde se capturó el video de la cámara de seguridad, fue contactado por agentes de la policía el mismo día del incidente para revisar el video.

“Dije ‘¿Qué es lo que estamos buscando?’ y me dice: ‘Estamos buscando a alguien que tiró una bolsa de basura negra en tu contenedor de basura’. Me di la vuelta y dije ‘por favor, no me digas que era un bebé'”.

Las imágenes muestran a una mujer, que los policías creen que es Ávila, conduciendo hacia el parqueo en un carro blanco y arrojar una bolsa negra, que contiene a su recién nacida, en un contenedor de basura antes de irse y abandonar a la pequeña.

Más tarde, tres personas que hurgaban en la basura, aparentemente alertadas por el llanto de la bebé, la encontraron.

Una mujer sacó a la pequeña de la bolsa de basura y comenzó a atenderla: la envolvió cuidadosamente y la entregó a la policía y a los paramédicos cuando llegaron poco tiempo después.