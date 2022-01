Localizan el cuerpo del agente de la PNC desaparecido en Barberena

El pasado lunes 3 de enero, la esposa del agente Edwin Yobani García reportó su desaparición luego de que este saliera por una fuerte cantidad de dinero.

EN CONTEXTO: El agente de la PNC que desapareció en Barberena tras recoger una cantidad de dinero

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) encontraron el cadáver del agente desaparecido Edwin Yobani García dentro de su carro abandonado en unos matorrales en el kilometro 83 ruta a Oratorio, Santa Rosa.



El vehículo fue encontrado a unos metros de la cinta asfáltica, luego de que los oficiales se percataran que el cerco de alambres estaba cortado, por lo que decidieron internarse entre la maleza.

Al encontrar el auto notaron que la puerta del copiloto estaba abierta y en su interior habían manchas de sangre.

El vehículo tenía orden de localización desde el lunes 3 de enero, un día después de la desaparición de Castillo, quien luego de ir a recoger una fuerte suma de dinero al sector de los Matochos Cuilapa, no regresó a casa.

Así sucedió la desaparición del agente de la PNC

Marlen Mencos reportó la desaparición de su esposo, quien era agente de la PNC de el Cerinal, Barberena.

Según relató, Mencos lo vio por última vez el pasado domingo 2 de enero luego de ir a buscar a su perrito que se encontraba desaparecido.

"Me duele en el alma pero tengo que hacerlo amigos mi esposo está desaparecido desde ayer por la mañana no sé su paradero le tocaba recibir turno pero no llegó a su trabajo lo vi ayer por la mañana por última vez si lo han visto por favor se los suplico avisarme al número 3137-5280", escribió la esposa en su cuenta de Facebook.

Según comentó Mencos a Soy502, su esposo fue a recibir 20 mil quetzales a la aldea "Los Matochos" y desde ese entonces no regresó a su casa ni se presentó a la subestación de el Cerinal, Barberena.