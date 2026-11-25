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Un video publicado por Telemundo sorprendió al enfrentar a la Fátima Bosch que entrega la corona con la mujer previo a su título.

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La despedida a pocos momentos de iniciar la gala final llamó la atención por la entrevista al estilo de Juan Gabriel, donde él se entrevista a sí mismo. "Dos versiones de una misma alma, sentadas una frente a la otra, con mil cosas que decir y un millón de razones para estar agradecidas. La corona nunca fue la historia completa. Fue todo lo que hizo falta para convertirse en la mujer capaz de llevarla puesta", se lee en el post.

El reinado de Bosch estuvo cargado de momentos nunca antes vistos en las actividades de una Miss, además estuvo en medio de la controversia, con rumores en la elección de México.

"¿Valió la pena?, ¡cada segundo!", inició en esta original conversación.

La elección de la gala de Miss Universe fue programada a las 18:00 horas, luego de dar a conocer a las candidatas, el evento arrancará e las 19:00 horas, a través de Telemundo y Canal Antigua.

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