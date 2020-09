Enfermera denuncia que no le han pagado tres meses de salario

Ángela García es una enfermera en el Hospital de Totonicapán. Ella dice que la eligieron para prestar servicio a pacientes enfermos por Covid-19.

"Yo tuve que salir de mi casa porque no quería contagiar a mi familia, salí de mi hogar y he estado alquilando. Si no me han hecho mis depósitos de los tres meses, yo debo alquiler de cuarto, debo alimentarme, debo hacer gastos extras hasta de transporte. No tengo dinero suficiente", expresó García en un video compartido por Prensa Comunitaria.

La joven indica que el personal de salud atiende a los pacientes por vocación, pero necesitan que les paguen sus salarios para cubrir sus gastos.

La enfermera Ángela García del Hospital de Totonicapán denuncia que durante la pandemia su salario llega hasta 3 meses tarde. "Para no contagiar a mi familia tuve que irme de mi casa, porque fui asignada al área covid sin ser contratada para este servicio"

Médicos, enfermeras y personal de salud ha denunciado en varias ocasiones atrasos en el pago de sus salarios durante la pandemia.

El 18 de septiembre, trabajadores del hospital temporal del Parque de la Industria realizaron una nueva manifestación frente a las instalaciones de ese lugar. Esta vez, denunciaron que hubo destituciones y que les redujeron sus salarios de manera arbitraria.

Los empleados informaron que recibieron sus contratos para ser firmados del 24 de julio al 31 de diciembre, pero con 1 mil quetzales menos.

