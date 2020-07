Enfermeras del Parque de Industria denuncian falta de pago

Un grupo de enfermeros y enfermeras que trabajan en el Hospital Temporal del Parque de la Industria manifestó este domingo 12 de julio, en las puertas de dichas instalaciones, para denunciar falta de pago.

Una de las enfermeras, que no se identificó, dijo a medios de comunicación que la mayoría entró a laborar desde el 18 de marzo, y desde ese fecha no han recibido pago. "Algunos no han firmado contrato, han rechazado nuestra papelería, nuestros informes, nuestras facturas", comentó.

Mira aquí el video compartido por Prensa Comunitaria:

#AHORA: personal de enfermería del Parque de la Industria denuncia que laboran sin recibir su salario y sin insumos. Además reciben mal trato del personal administrativo y son obligados a cumplir con funciones que no les corresponde.



Vídeo. @toro_esco pic.twitter.com/alwnRYysMw — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) July 12, 2020

La enfermera detalló que, en total laboran 60 personas, y solo al 40% le han pagado y al resto no. Además, denunció maltrato laboral de sus jefes inmediatos, de las autoridades del Sistema de Salud. "No tenemos apoyo. La mayoría no quiso presentarse por temor a represalias. Otros se han quejado y los despiden", dijo la mujer.

Por otra parte, personal administrativo del Hospital Temporal del Parque de la Industria, respondió a Soy502 que actualmente hay 35 enferemeras que están pendientes de pago. "Se les pagará a través de acta administrativa, ya que completaron los documentos requeridos. Esperamos que esta semana se realicen dichas actas".

*Con información de Prensa Comunitaria