Un enfermero narró una escena de discriminación en la que fue la víctima, por parte por el piloto de un bus que lo consideró como un riesgo por su trabajo durante la crisis actual del coronavirus Covid-19.

Uziel Carranco labora como enfermero en un hospital de Juárez, Nuevo León, en México, y el pasado miércoles quiso subir a un bus de transporte público para ir a trabajar.

“Estoy súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las 9:00 y un camión no me quiso subir, pensé que aquí no pasaba, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme”, mencionó el enfermero a través de un video que subió a redes sociales.

“Me dijo así, fuerte y claro: no, tú no subes. Sentí bien feo porque toda la gente se me quedó viendo, pero pues es México, que más le podemos hacer”, menciona una nota de Infobae.

Carranco pasó más de 20 minutos esperando la unidad que lo traslada a su lugar de trabajo y externó su preocupación también por la demora, pues reveló que no puede llegar tarde.

La discriminación hacia el personal de Salud se ha intensificado en las últimas semanas en varios países, debido a que muchos consideran que pueden ser contagiados de coronavirus por los trabajadores.