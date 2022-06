Se enteró que su hijo le hacía bullying una niña y decidió darle una gran lección

Cuando se enteró que su hijo molestaba y trataba de manera despectiva a una niña de su clase, la madre decidió darle una gran lección.

Samm Jane de 32 años, se hizo viral luego de obligar a su hijo de 12 años a disculparse con una compañera de clase a quien le hacía bullying.

Jane contó en redes sociales su molestia al recibir una llamada de la escuela para decirle que el niño enviaba crueles mensajes a una de sus compañeras.

Desde el mes de junio él había tenido un altercado con la niña, por ello le envió algunos mensajes de texto muy ofensivos. Además de usar lenguaje soez, le escribía que era una niña fea y gorda. En el chat la pequeña le pidió que dejara de ser tan cruel con ella.

Cuando Samm lo confrontó, él le explicó que ella le daba golpes en la cabeza en la escuela y ella le contestó: “Me importa un carajo si ella te hace daño en la cabeza en la escuela. ¿Qué te da derecho a hablarle así?… Ella se mirará en el espejo ahora y se sentirá muy insegura“.

Además de regañarlo, ella investigó donde vivía la pequeña y la visitó junto a su hijo, obligándolo a comprarle una flores y chocolates con el dinero que había ahorrado para su cumpleaños. Al llegar a la casa de la niña lo obligó a darle una disculpa a ella, además de hablar con sus padres.

“No voy a mentir amigo, si fueras un hombre adulto y le dijeras eso a mi hija, te habría pateado la cabeza“, dijo el padre de la niña, sin embargo, él aceptó la disculpa y ahora los pequeños son amigos.

“Como madre soltera, he tratado de hacer lo mejor por él. Que le haya faltado al respeto a una mujer se siente como si me estuviera faltando el respeto a mí… Siempre le he hablado sobre la positividad corporal, sobre cómo las mujeres somos de diferentes formas y tamaños, por eso estaba tan enojada. ¿Por qué iba a decir todas esas cosas cuando le dije que fuera respetuoso?“, explicó la mamá.

La acción de esta mujer se ha vuelto un ejemplo para muchos en redes, quienes piensan que es importante que los adultos no justifiquen este tipo de acciones de los niños.