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El Zoológico La Aurora anunció una nueva edición de Noches de Luna, una actividad que permitirá a los visitantes recorrer sus instalaciones después del atardecer y conocer el comportamiento de las especies desde otra perspectiva.

La iniciativa se realizará durante cuatro viernes: 20 y 27 de noviembre, así como 4 y 11 de diciembre, en horario de 18:00 a 22:00 horas. La actividad está dirigida a familias, parejas y grupos de amigos que buscan una opción para compartir durante el cierre de año.

(Fotografía cortesía: Zoológico La Aurora)

Entradas con descuento este 27 de noviembre

Uno de los principales atractivos de esta edición será la promoción disponible el viernes 27 de noviembre. Durante esa fecha, el precio de ingreso tendrá una tarifa especial:

Adultos: Q50, en lugar de Q60.

Q50, en lugar de Q60. Niños: Q25, en lugar de Q30.

La promoción estará disponible únicamente durante esa noche, por lo que quienes deseen aprovechar estos precios podrán organizar su visita para el segundo viernes de actividades.

Para las demás fechas, el costo de ingreso será de Q60 para adultos y Q30 para niños.

¿Cómo comprar las entradas para Noches de Luna?

Los boletos ya están disponibles en línea a través del sitio oficial aurorazoo.org.gt. También podrán adquirirse directamente en las taquillas del zoológico el día de la actividad.

Quienes lleguen en vehículo podrán utilizar el parqueo del recinto, que cuenta con mayor capacidad. El costo del estacionamiento será de Q45.

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Una recomendación para el recorrido nocturno

El zoológico invita a los visitantes a llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo. Esta medida ayuda a reducir el impacto de la luz sobre los animales y permite realizar el recorrido sin alterar su descanso.

De esta manera, los asistentes podrán conocer las instalaciones durante la noche, compartir en familia y acercarse a las especies que habitan en el parque.

Para conocer el zoológico de noche y aprovechar la tarifa especial del 27 de noviembre, los interesados pueden adquirir sus entradas en aurorazoo.org.gt.