"Entre volcanes", Ricardo Arjona enseña el paisaje que lo rodea durante sus ensayos

Ricardo Arjona grabó un emocionante video para mostrar a sus seguidores del mundo los volcanes que lo resguardan durante sus ensayos, previos a la gira "Blanco y Negro".

El guatemalteco mostró en un video el paisaje que lo rodea desde la finca de café donde prepara su tour "Blanco y Negro"; por ello aprovechó hablar de los colosos.

"Estamos en el volcán de Fuego, que está haciendo erupción en este momento; ese avisa, yo por ejemplo, en la noche, duermo y escucho, la gente está acostumbrada al ruido, el rugir del volcán, ahorita está ahí la nubecita. De este lado tenemos el volcán de Agua, que es una maravilla. ¡Miren esa belleza!, a los guatemaltecos desde niños nos enseñaron que este volcán era el segundo más perfecto del mundo y que su imperfección es ese bordecito que tenemos por allá, estamos prácticamente en las faldas del volcán de Agua, ahí lo estás viendo, ahí tenemos el escenario, miren el lugar, y aquí tenemos el café".

Arjona también presentó a una guatemalteca muy especial que lo consintió preparándole una taza del café del lugar.

"... Y ahora me acaba de hacer un café, el 4o. lugar de catadores del mundo", dijo al referirse a Dulce. "Me hizo un segundo café, al primero me prohibió echarle azúcar porque es malo, pero al segundo sí le voy a echar", expresó.

