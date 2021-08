Ronald Koeman: "Se nota que Messi no está"

El Barcelona sufrió para sacar un empate ante el Athletic Club el fin de semana. Gracias Memphis Depay, los de Ronald Koeman rescataron el resultado.

Sin embargo, para el técnico del Barcelona, la ausencia de Lionel Messi “se nota” y pese a que no quiere hablar de lo mismo, que el argentino no esté en el equipo es una realidad que no se puede cambiar.

“Tampoco me gusta hablar siempre del mismo, pero estamos hablando del mejor jugador del mundo. Donde el contrario seguramente tiene más miedo si Messi está”, aseguró Koeman.

Además, aseguró que el equipo perdió varios balones y no pudieron sacar al equipo más arriba por la ausencia del 10.

Ronald Koeman admitió que al Barcelona le hace falta la seguridad de Lionel Messi. ⚽ #LaLiga pic.twitter.com/y2JyAlHJPd — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 22, 2021

“Si hay un pase a Leo, normalmente no perdemos el balón. No pudimos sacar al equipo más arriba, se nota, y lo sabemos y no se puede cambiar, es así”, aseguró el entrenador.

El Barcelona marcha en tercera posición luego de dos jornadas en LaLiga. Por arriba están el Real Madrid y el Atlético de Madrid.