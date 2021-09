Entrevista a Giammattei en CNN fue decisiva para quitarle la visa a Consuelo Porras

Mario González, presentador del programa "Cara a Cara" de CNN, comentó que después de la entrevista, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de ratificar a la señora fiscal general, Consuelo Porras, como no admisible dentro de Estados Unidos por obstaculizar la lucha contra la corrupción y las investigaciones al respecto.

El Presentador Mario González inicia explicando que el Gobierno de Estados Unidos colocó a la fiscal general, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, en lista de actores corruptos el 20 de septiembre.

Antes de abordar los temas de fondo, González quiso conocer la opinión de Giammattei respecto a la presencia del presidente Nicolás Maduro en el evento de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, Celac. El Presidente guatemalteco explicó que no hubiera asistido a la reunión de saber que Maduro iba a estar ahí.

En cuanto al tema de la pandemia y la vacunación, Giammattei explica que se tuvo que recurrir a Rusia porque no se conseguía de las otras marcas y que otros países están en la misma situación. Por otro lado, declaró: "Soy una persona de alto riesgo, tenía obesidad, tengo que tener contacto con varias personas", para justificar el vacunarse antes de lo prometido.

Sobre la adquisición de otras vacunas ajenas a Sputnik V, explica que han tenido problemas con el mecanismo Covax, ya que les han ofrecido vacunas que llegarían al país con 15 días de vencimiento y así se complica asegurar la vacunación a la población.

Asimismo, dijo que considera normal que haya sido criticado por la pandemia, pues le ha sucedido a otros mandatarios. A su juicio considera que ha sido criticado por haber colocado los toques de queda. Dice que la OMS lo cuestionó por haber puesto el uso de la mascarilla. Indica que la pandemia también es algo de responsabilidad de cada persona.

Combate a la corrupción

Guatemala fue seguida porque había sido un ejemplo en la lucha de la corrupción, pero luego se viene el despido del exfiscal Juan Francisco Sandoval, y se cree que su remoción se debe a la investigación que Sandoval estaba efectuando donde posiblemente Giammattei podría estar vinculado.

Cuando el presentador le cuestionó sobre el tema, Giammattei respondió: "No hay una investigación en mi contra", y dijo que es mentira lo de la famosa alfombra donde se supone iba un soborno de 2.5 millones de dólares.

Giammattei asegura que el Ministerio Público goza de total independencia y que él no interviene en sus decisiones. "No puedo ni sugerir ni ordenar porque no es de mi incumbencia". También aseguró que no hay ninguna acción de venganza en contra de Sandoval.