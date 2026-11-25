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Un hombre, quien era pareja sentimental de Sucely Aguirre, fue ligado a proceso y enviado a prisión por el crimen en contra de la trabajadora municipal.

EN CONTEXTO: Capturan a sospechoso de crimen contra trabajadora municipal

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que, el juzgado competente resolvió ligar a proceso penal a Julio Roberto Pineda García, de 49 años, por el delito de femicidio, en el marco de la investigación por la muerte de la trabajadora municipal Sucely Areli Aguirre Quinteros, de 36.

Asimismo, el juez ordenó que el sindicado fuera enviado a prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para que el MP desarrolle la investigación correspondiente.

Julio Pineda, quien tenía una relación sentimental con Sucely Aguirre, es el principal sospechoso de su muerte, ya que las autoridades analizaron grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron establecer que la víctima llegó, el día de su desaparición, al apartamento del sindicado.

Este inmueble se encuentra ubicado en la zona 18 de la ciudad capital, a donde había llegado Aguirre en compañía de Pineda, informó el MP.

Las imágenes también evidenciaron que el sindicado salió del inmueble cargando el cuerpo de la víctima envuelto en sábanas, las cuales coinciden con las localizadas en la escena del crimen, según explicó el MP.

Hallada sin vida

Sucely Aguirre fue hallada sin vida envuelta en sábanas en la colonia La Florida, en la zona 19 de la ciudad capital, durante la madrugada del pasado 15 de noviembre, un día posterior a los hechos y su desaparición.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte fue por asfixia por estrangulamiento.

Sucely Aguirre trabajaba como promotora social en la Alcadía Auxiliar del distrito 1 de la zona 7.

Sucely Aguirre, quien trabajaba como promotora social en una Alcaldía Auxiliar de la Municipalidad de Guatemala, fue hallada sin vida el pasado 15 de noviembre. (Foto: Archivo/Soy502)

Allanamiento

En seguimiento a estos hallazgos, se realizó un allanamiento en el apartamento, donde se localizaron manchas que dieron resultado positivo a pruebas de quimioluminiscencia para detectar posibles rastros de sangre.

Además, mediante declaraciones testimoniales, entrevistas, informes y otras diligencias, la fiscalía estableció indicios de que la víctima mantenía una relación sentimental con el detenido y que, en un contexto de relaciones desiguales de poder, habría ejercido violencia en su contra, provocándole la muerte.

Con base en los medios de convicción presentados por la fiscalía, un juez competente autorizó la orden de aprehensión contra Pineda García por el delito de femicidio, la cual fue ejecutada el 23 de noviembre.