Epidemiólogo que ayudó a erradicar la viruela considera que la pandemia está muy lejos de terminar

Larry Brilliant, uno de los epidemiólogos que ayudó a erradicar la viruela en el mundo, dijo que la variante delta del coronavirus es "quizás el virus más contagioso" de todos los tiempos y que la pandemia está muy lejos de terminar.

Brilliant formó parte del equipo de médicos que colaboró con la Organización Mundial de la Salud de 1973 a 1976, para erradicar exitosamente la viruela en al mundo. Y bajo esa experiencia ha sido abordado en el tema de la pandemia del Sars-Cov-2, que a su juicio, eso está lejos de finalizar.

La pandemia no terminará pronto, dado que solo una pequeña proporción de la población mundial ha sido vacunada contra Covid-19, dijo Brilliant

La OMS declaró al Covid-19 una pandemia mundial en marzo pasado, después de que la enfermedad, que surgió por primera vez en China a fines de 2019, se extendió por todo el mundo.

“ A menos que vacunemos a todos en más de 200 países, todavía habrá nuevas variantes ” Larry Brilliant epidemiólogo

Aún así, solo el 15% de la población mundial ha sido vacunada y más de 100 países han inoculado a menos del 5% de su población, señaló el especialista.

“Creo que estamos más cerca del comienzo que del final (de la pandemia), y eso no se debe a que la variante que estamos viendo ahora mismo vaya a durar tanto tiempo”, explicó.

Probabilidad de "supervariante"

Brilliant dijo que sus modelos sobre el brote de Covid en San Francisco y Nueva York predicen una "curva epidémica en forma de V invertida". Eso implica que las infecciones aumentan muy rápidamente, pero también disminuirían rápidamente, explicó.

Si la predicción resulta cierta, significa que la variante delta se propaga tan rápido que “básicamente se queda sin candidatos” para infectar, explicó Brilliant.

Larry Brilliant durante la entrevista en CNBC. (Foto: captura de pantalla)

"A menos que vacunemos a todos en más de 200 países, todavía habrá nuevas variantes", dijo, y pronosticó que el coronavirus eventualmente se convertirá en un "virus para siempre" como la influenza.

La buena noticia es que las vacunas, particularmente las que usan tecnología de ARN mensajero y la de Johnson & Johnson, se mantienen firmes contra la variante delta, dijo Brilliant a "Street Signs" de CNBC el viernes.

“Eso puede significar que se trata de un fenómeno de seis meses en un país, en lugar de un fenómeno de dos años. Pero advierto a la gente que esta es la variante delta y que no nos hemos quedado sin letras griegas, por lo que puede haber más por venir ”, dijo.

El epidemiólogo dijo que existe una baja probabilidad de que surja una "supervariante" y las vacunas no actúen contra ella. Si bien es difícil predecir estas cosas, agregó, es una probabilidad distinta de cero, lo que significa que no se puede descartar.

El epidemiólogo sustenta que solo con la vacunación en un alto porcentaje de la población mundial se podría frenar la pandemia. (Foto: archivo/Soy502)

"Es un evento tan catastrófico si ocurre, tenemos que hacer todo lo posible para prevenirlo", advirtió Brilliant. “Y eso significa vacunar a todos, no solo en su vecindario, no solo en su familia, no solo en su país sino en todo el mundo”.

Refuerzos de la vacuna Covid

Algunos países con tasas de vacunación relativamente altas, como EE. UU. e Israel, están planificando vacunas de refuerzo para su población. Otros, como Haití, solo recientemente obtuvieron su primer lote de dosis de vacuna.

La OMS ha pedido a los países ricos que posterguen las dosis de refuerzo de la vacuna Covid para dar a los países de bajos ingresos la oportunidad de vacunar a sus habitantes.

Pero además de impulsar la vacunación en países con una tasa de inoculación baja, Brilliant dijo que un grupo de personas necesita una vacuna de refuerzo "de inmediato": los que tienen 65 años o más, y fueron vacunados por completo hace más de seis meses, pero tienen un nivel debilitado. sistema inmunitario.

"Es esta categoría de personas que hemos visto crear múltiples mutaciones cuando el virus atraviesa su cuerpo", dijo el epidemiólogo.

“Así que diría que esas personas deberían recibir una tercera dosis, un refuerzo de inmediato, tan rápido como trasladar las vacunas a aquellos países que no han tenido una gran probabilidad de comprarlas o de tener acceso a ellas. Considero que esas dos cosas son casi iguales ”, agregó.