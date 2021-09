¿Qué equipo guatemalteco podría beneficiarse con la eliminación del Olimpia?

Los jugadores del Olimpia se vieron envueltos en un escándalo que les costó la expulsión de la competencia regional.

Luego de un polémico video publicado en redes sociales en el que se observa a un jugador entregando dinero a colegas del equipo contrario, el Comité Disciplinario de la Concacaf sentó un precedente con la drástica decisión de expulsarlos, por lo que el equipo guatemalteco de Guastatoya tendría un beneficio.

Todo sucedió en el polémico partido que protagonizaron el Moengo Tapoe, de Surinam, y el CD Olimpia, de Honduras (0-6), que acaparó la atención de los medios en la región por la participación de Ronnie Brunswijk, de 61 años, en el juego.

Brusnswijk es dueño del equipo y vicepresidente de Surinam. Después del juego ingresó al camerino del Olimpia y regaló dinero a los futbolistas rivales.

"Después de evaluar las acciones en el video y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, el Comité ha determinado que ocurrieron graves infracciones de integridad después del partido".

"Como consecuencia de estas violaciones, ambos clubes han sido descalificados y removidos de la Liga Concacaf de este año con efecto inmediato. Además, el Comité ha dictaminado que el Sr. Ronnie Brunswijk tiene prohibido participar en competencias de Concacaf en cualquier capacidad por tres años".

Deportivo Guastatoya

Ante la decisión de Conacacaf, el equipo guatemalteco directamente beneficiado sería el Deportivo Guastatoya, ya que su serie ante Alajuelense, de los octavos de final, comparte llave con el Olimpia.

Eso significa que si Guastatoya clasifica a los cuartos de final no tendría rival y avanzaría directamente a las semifinales, aunque tal extremo no se puede confirmar, toda vez Concacaf no ha informado sobre el futuro de la competición.

Concacaf descalificó al Inter Moengo Tapoe y al CD Olimpia de la Liga Concacaf 2021.



Ganador entre Alajuelense y Guastatoya clasificará directamente a las semifinales. pic.twitter.com/0Xdb5LH4tb — Guatemala (@guatefutbol) September 25, 2021

Guastatoya y Alajuelense empataron 1-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el partido de ida será el próximo martes, en el Estadio Alejandro Morera Soto, de Costa Rica.

Por otro lado, Comunicaciones se medirá ante el Alianza FC, de El Salvador, (2-1) y Santa Lucía Cotzumalguapa debe medirse a Saprissa, de Costa Rica, (0-2). Los vencedores se encontrarán en cuartos de final y en semifinales se medirían al ganador de Guastatoya y Alajuelense.