Captan ataque a periodistas británicos en Ucrania (video)

Periodistas de Sky News fueron atacados a balazos durante una cobertura en Ucrania y todo quedó grabado.

Un equipo de periodistas de Sky News resultó herido en una aterradora emboscada de disparos mientras cubrían la brutal invasión rusa a Ucrania, dijo en un informe el viernes. El corresponsal jefe Stuart Ramsay y su equipo fueron atacados por tiradores rusos cerca de un puesto de control en Kiev, cuando intentaban salir de la ciudad, el lunes.

“Nuestro mundo se puso patas arriba”, escribió Ramsay en un relato en primera persona del ataque. “Recuerdo haberme preguntado si mi muerte iba a ser dolorosa”. Comenta que primero escuchó una pequeña explosión en una llanta del vehículo en el que viajaba, lo que provocó que se detuviera en una calle desolada.

De repente, las balas comenzaron a golpear el parabrisas del vehículo, lo que obligó al equipo de cinco a agacharse para ponerse a cubierto. “Estábamos bajo un ataque total”, escribió Ramsay. “Las balas cayeron en cascada por todo el auto, trazadores, destellos de bala, vidrio del parabrisas, asientos de plástico, el volante y el tablero se habían desintegrado.