¡Error imperdonable! El Liverpool le "regaló" un gol al Leeds en su derrota en casa

El Liverpool cayó en casa frente al Leeds en la Liga Premier. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas de no haber sido por un terrible error que le dio la ventaja al rival.

A los tres minutos de iniciado el partido, el equipo del Leeds se encontró con un obsequio que no desperdiciarían, pues les dieron la ventaja de un gol por cero desde temprano y eso les daría tranquilidad en su visita al estadio del Liverpool.

El "horror" inició con un terrible pase al portero que hizo Joe Gomez. Este le hizo el pase a Allisson, el guardameta, pero no fue preciso y el portero no pudo reaccionar. El balón se fue al centro del área, donde no había defensas, solo un delantero del Leeds, Rodrigo Moreno, quien dijo "gracias" y anotó.

Las cosas irían bien por un rato más, ya que el Liverpool logró el empate al minuto 14. Mohamed Salah fue el encargado de empatar las acciones.

¡Mo Salah empata el partido!



Liverpool 1-1 Leeds



Sin embargo, al minuto 89, una desconcentración en el área de la defensa del Liverpool permitió que el Leeds marcara de nuevo y se llevara la victoria en Anfield.

¡Batacazo en Anfield!



Gol de Summerville que pone la victoria de Leeds sobre Liverpool



Esta sería la segunda derrota consecutiva del Liverpool en la Premier League, ya que hace una semana cayó con la mínima diferencia frente al Nottingham Forest, el equipo que tiene el último lugar en la tabla.