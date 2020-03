La escalofriante confesión del hombre que enterró a una niña

El presunto homicida de una menor de edad desaparecida en diciembre confesó, durante la audiencia de primera declaración, que varios sujetos le obligaron a enterrar el cuerpo en un terreno ubicado en San Pedro Ayampuc.

Luis David Bac Chávez, de 22 años, fue detenido este martes por la Policía Nacional Civil (PNC) mientras intentaba enterrar el cuerpo de una mujer, dijo que recibió amenazas de muerte contra él y su familia por lo que accedió al hecho.

“Yo no la maté, a mi me obligaron a enterrarla, me dijeron que ya tenían el agujero hecho y que solo tenía que hacerlo. Yo me negué pero me amenazaron a mi y a mi familia”, expresó Bac Chávez en un juzgado.

Según Luis Bac otras personas mataron a la menor, lo amenazaron de muerte sino la enterraba. @TN23NOTICIAS @T13Noticias @TelediarioGT @Noti7Guatemala pic.twitter.com/gw1xqL7M1k — Periodista Profesional (@hugomorales84) March 10, 2020

ASÍ TE LO CONTAMOS:

El hombre fue descubierto por las autoridades mientras enterraba el cuerpo de la menor Yoselyn Karina Catarina Sis Pérez.

La menor fue reportada desaparecida en diciembre del 2019 en una colonia de la zona 18. El juez de turno decidió ligar a proceso al detenido y enviarlo a prisión preventiva.