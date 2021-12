Escalofriante momento en que un avión se desploma en un vecindario (video)

La aeronave se desplomó y estalló con cuatro pasajeros a bordo. El video fue captado por una cámara de seguridad del Condado de California.

La noche del lunes 27 de diciembre un avión se desplomó y estalló cerca del vecindario de California. Según funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, no lograron encontrar sobrevivientes.

La aeronave llevaba a bordo a cuatro personas, las autoridades informaron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 19:15 horas y que la aeronave despegó del Condado de Orange.

BREAKING NEWS - UPDATE: Plane crash in EL CAJON area near Pepper Drive and Second Avenue. @CBS8 viewer Logen Siminoff took this video of the smoke, fire. Power knocked out to area. No word on the fate of the person/people on board #eljcajonplanecrash pic.twitter.com/r2pOak9PtN — Marcella Lee (@MarcellaNews8) December 28, 2021

Una cámara de seguridad de Nest logró captar el momento exacto en el que el avión se desplomó y al caer se ve un fuerte estallido.

De momento se desconoce qué causó el accidente aéreo. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación, en donde también buscan confirmar la identidad de los pasajeros.

“La FAA y la NTSB investigarán. La NTSB estará a cargo de la investigación y proporcionará todas las actualizaciones. Ninguna agencia identifica a las personas involucradas en accidentes aéreos”, dijo Rick Breitenfeldt, portavoz de la FAA.

También se hizo de conocimiento público que ninguna persona del vecindario y sus alrededores resultó herida, pero una casa si resultó con daños estructurales y el cableado eléctrico del área también fue derribado, lo que provocó que más de 2,000 personas se quedaran sin electricidad.

Updates on @KRON4News live in Primetimehttps://t.co/lIiOYLnQXa pic.twitter.com/EBAVZJaqgd — Jonathan McCall (@JonathanMcCall) December 28, 2021

