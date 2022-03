Niño es brutalmente agredido por otros menores, el caso se ha viralizado

El acto de violencia se ha dado a conocer por medio de las redes sociales y son varias las personalidades que ha repudiado el hecho.

Un seguidor del Athletic Bilbao denunció en sus redes sociales con un video la brutal agresión que sufrió un menor por otros niños. El pequeño tuvo que sufrir la intimidación y el ataque de varios contra él.

El aficionado pedía ayuda para atrapar a los autores de semejante atrocidad.

"Me ha llegado este video. Como se averigüe quién es el Aimar ese, y sus dos amiguitos valientes, me dicen de un equipo de un barrio de Bilbao, si conseguimos difusión #aimarvaliente", decía en uno de sus tuit.

Al parecer consiguió el efecto que esperaba y colaboraron con él para saber quién había agredido a su hijo.

Me ha llegado este video...Como se averigüé quien es el Aimar ese, y sus dos amiguitos valientes...me dicen de un equipo de un barrio de Bilbao...si conseguimos difusión #aimarvaliente

No será difícil saber el sitio @FBizkaino @OGarciaManceras muevelo, Oscar pic.twitter.com/84N5BXLmC2 — Iñigo Martínez Totorikaguena (@totorika23) March 24, 2022

"Ya está todo en marcha. Campo del Otxarkoaga, (Bilbao) el agredido, del Ibarsusi, juegan allí, no tardarán en pillar al valiente de Aimar… que todo sea dicho, es mi hijo el que está de rodillas, y.. (no lo digo, porque me cierran la cuenta)", revelaba.

Los comentarios denunciaban masivamente la agresión y la humillación que sufrió el niño frente a los agresores y al que grababa.

Un acto cobarde y reprobable en todos los sentidos que nadie debería de sufrir. Iker Casillas fue uno de los rostros conocidos que se pronunció.