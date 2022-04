"No me la voy a quitar": España levanta uso de mascarilla y ciudadanos se oponen

Españoles reaccionan al levantamiento del uso obligatorio de mascarilla en interiores.

En España entrará en vigor la normativa del levantamiento de uso de mascarilla en interiores, este miércoles 20 de abril

Según el Consejo de Ministros de ese país, en cuanto se publique el Boletín Oficial del Estado, las personas tendrán que dejar de utilizar mascarilla en lugares como restaurantes y museos.

(Foto: iStock)

¿Dónde deberán usar mascarilla?

Sin embargo, las personas continuarán usándola cuando asistan a farmacias, centros de salud y cuando viajen en transporte público.

Hasta el momento no se han revelado las directrices con las que se aplicará dicha normativa.

Pero, los ciudadanos han manifestado su rechazo ante esta situación. De acuerdo con el medio El País, varias personas han indicado que continuarán portando mascarilla, incluso acudan a un lugar donde no lo requieran.

(Foto ilustrativa: Laboral Social)

Así reaccionaron las personas

Entre los testimonios recolectados por el medio mencionado, las personas coincidieron en que optarán por continuar con esta medida porque tienen contacto con personas mayores.

Otros enfatizaron que pertenecen al grupo de la población en riesgo, trabajan con contacto directo con más gente y otros resaltaron que el Gobierno de ese país se ha anticipado, pues el virus aún continúa en el mundo.

"No es miedo, pero trabajo muy cerca de la cara de la gente”, "El Gobierno se precipita, el virus aún no se ha ido del todo", "Ni me la quito, ni me la voy a quitar. Soy de alto riesgo", fueron los comentarios de las personas.

*Con información de El País.