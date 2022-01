España otorga "documento de identidad" a los animales de compañía

España reformó su código civil para brindarle protección a los animales de compañía como perros y gatos, quienes tendrán documento de identidad y serán legalmente miembros de una familia.

OTRTAS NOTICIAS: Guatemala integra requisitos para ingreso y egreso de perros y gatos

La medida entró en vigor desde el 5 de enero en España, con la cual los animales de compañía ya no serán considerados bienes materiales, cosas, sino "seres vivos dotados de sensibilidad".

Esto supone que pueden formar parte de la familia legalmente y también están obligados a tener un documento de identidad nacional (DNI) animal.

El objetivo es crear un registro de animales de compañía para tenerlos identificados y poder asegurar sus derechos. Las reformas contemplan incluir información del dueño del animal, quien será responsable de su bienestar.

Los perros y gatos que vivan con una familia deberán portar su documentos de identidad. (Foto: Pixabay)

La norma además regula la custodia compartida de los perros y gatos en caso de divorcio o separación. También que no pueden ser embargadas o hipotecadas, que no sean abandonadas, que no se les cause sufrimiento o dolor, no se las utilice como herramienta en la violencia y que pueda disponerse de ellos por testamento.

El origen de las reformas aprobadas el miércoles pasado está en una iniciativa legislativa popular impulsada en 2015 por el Observatorio Justicia y Defensa Animal, que recogió más de 500 mil firmas para que los animales dejaran de ser cosas en el Código Civil.

Esta es la primera medida de protección animal, tras una triple reforma legal del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Posteriormente se tiene prevista crear una ley de Protección y Derechos de los animales que será tramitada a lo largo de 2022.