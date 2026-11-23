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Marc Márquez volvió a escribir su nombre en la historia del motociclismo profesional.

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El español conquistó el domingo su décimo título mundial, octavo en la categoría reina, con lo que igualó el récord de Giacomo Agostini en MotoGP y superó a Valentino Rossi en coronas totales.

El piloto de Ducati aseguró el campeonato en el Gran Premio de Portugal, donde terminó octavo, resultado suficiente para sellar el título a falta de la última carrera de la temporada, que se disputará el próximo fin de semana en Valencia.

H1ST0RY https://t.co/orYbTlhPXg — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 22, 2026

Con esta estrella, el catalán suma ocho campeonatos de la máxima categoría, igualando al italiano Agostini, quien los ganó entre 1966 y 1975. Además, llegó a 10 títulos en total, tras haber sido campeón de 125 cc en 2010 y Moto2 en 2012, y superó las nueve coronas de Rossi.

El logro tiene un valor especial por la remontada que protagonizó. A comienzos de junio llegó a estar a 102 puntos del liderato, después de sufrir una fractura en el pie derecho y problemas en el hombro que lo llevaron nuevamente al quirófano. Sin embargo, logró recuperarse y volvió a competir por el campeonato.

#OJOALDATO - Marc Márquez conquista su DÉCIMO título mundial (el OCTAVO en la categoría reina) e ingresa en el olimpo del motociclismo. Más títulos de campeón del mundo en cualquier categoría: 15 Giacomo Agostini 13 Ángel Nieto 10 MARC MÁRQUEZ 9 Valentino Rossi 9 Mike Hailwood 9 Carlo Ubbiali Más títulos en la categoría reina (500cc/MotoGP): 8 MARC MÁRQUEZ 8 Giacomo Agostini 7 Valentino Rossi 5 Mick Doohan — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 22, 2026

En la temporada 2026, la "Hormiga" ganó siete grandes premios y 10 carreras esprint. Tras cruzar la meta en Portugal, agradeció a su equipo Ducati y dedicó el título a sus seguidores, especialmente a quienes continuaron creyendo en él desde 2020, durante los años más complicados de su carrera.

Dispuesto a seguir

Marc aseguró que su intención es continuar compitiendo mientras las lesiones lo respeten.

El español, que tiene contrato vigente, dijo que quiere disfrutar su décimo título mundial y celebrar con los aficionados en Valencia, antes de preparar la temporada 2027.

Marc Márquez: "Mientras me encuentre bien y con ganas, mi intención es intentar seguir disfrutando de mi pasión" @AndreSanchez_F https://t.co/EEFarFdrmA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 23, 2026

"Igualar al más grande, que es Agostini, es de las mejores sensaciones", reconoció. Aunque los números lo colocan entre los mejores de la historia, Márquez no se considera el número uno: "Es muy relativo y depende de las épocas, de los momentos".

También confirmó que no recibió felicitaciones de su histórico rival Valentino Rossi, aunque tampoco las esperaba.

*Con información de AFP