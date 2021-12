¿La especie humana se extinguirá pronto? Esto dice un experto

Henry Gee, un biólogo evolutivo realizó una advertencia en cuanto a lo que ocurrirá con la especie humana en los próximos años.

"Las señales ya están ahí para quien quiera verlas", indicó en su artículo el también paleontólogo Henry Gee, quien ha tratado de explicar qué tan cerca estamos de la extinción.

Los expertos ya se encuentran inquietos sobre lo que podría ser un apocalíptico final, sobre todo aquellos que han localizado cambios en la conducta del ser vivo y su entorno.

"Humans Are Doomed to Go Extinct" es el nombre del artículo que fue publicado en Scientific American, que en su introducción sostiene que la degradación del hábitat, la baja variación de genética y la disminución de la fertilidad podrían poner al colapso al homo sapiens.

¿Cuándo podría pasar?

Cuando llegue el 2100, el tamaño de la población podría ser menor de lo que es ahora. En la mayoría de los países, incluidos los más pobres, la tasa de natalidad está ahora muy por debajo de la tasa de mortalidad.

Por ello, en algunos lugares, la población pronto será la mitad del valor actual. Según el registro fósil, el homo sapiens ha existido durante 315 mil años, pero durante la mayor parte del tiempo, la especie fue tan rara que estuvo cerca de la extinción.

Según el artículo, los sapiens ya se encuentran entre el 25 y el 40 por ciento de la productividad primaria neta, es decir la materia orgánica que las plantas crean a partir del aire, el agua y la luz solar.