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La Comisión de Finanzas espera una propuesta de reducción al proyecto de Presupuesto 2027 para avanzar con el dictamen correspondiente.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, diputado Guillermo Ralda, informó este 18 de noviembre que todavía está a la espera de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) entregue el reajuste al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

Ralda explicó que, sin conocer la nueva propuesta del Ejecutivo, la comisión no puede definir el monto definitivo ni emitir el dictamen favorable.

El proyecto original asciende a Q192 mil 045.1 millones, sin embargo, Ralda indicó que se han mencionado diferentes escenarios de reducción, entre ellos una desde Q6 mil millones hasta Q11 mil millones, además de una propuesta de Q5 mil millones, que consideró inviable en su momento.

La Comisión de Finanzas del Congreso espera una propuesta de reducción del Ministerio de Finanzas para ajustar el proyecto de Presupuesto 2027 y emitir su dictamen antes del 30 de noviembre, cuando vence el plazo para su aprobación. #Congreso #Presupuesto2027 @soy_502 https://t.co/ogyThcr8T1 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 19, 2026

El diputado Ralda señaló que espera revisar los nuevos montos con los asesores y los integrantes de la comisión para determinar qué ajustes pueden realizarse y procurar que el déficit fiscal se mantenga en un rango de entre 3.2% y 3.4%.

Exoneración de combustibles y plazo

Ralda también agregó la revisión presupuestaria con la ampliación de la exoneración del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) a los combustibles hasta el 30 de junio de 2027.

Según explicó la medida tendrá efectos en la recaudación tributaria y que ahora debe evaluarse cuánto dejará de percibir el Estado durante los seis meses de extensión.

El presidente de la Comisión de Finanzas indicó que circulan distintas propuestas de recorte, pero aún no existe una cifra oficial para emitir dictamen favorable. (Imagen: Soy502)

La Comisión de Finanzas busca emitir el dictamen la próxima semana antes del cierre del plazo legislativo. "Tiene que estar, sí o sí, porque recuerden que nuestra fecha fatal es el 30 de noviembre, que es lunes", indicó Ralda.

Ralda indicó que el Congreso podría conocer el proyecto en una aprobación de urgencia nacional, que requiere 107 votos, o por el procedimiento de tres lecturas, para el cual se necesitan 81 votos.

El plazo para aprobar el presupuesto vence el 30 de noviembre. Si el Congreso no lo aprueba antes de esa fecha, continuará vigente el presupuesto de 2026.