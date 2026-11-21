Bajas temperaturas se registrarán la noche del domingo 22 de noviembre.
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El amanecer de este próximo domingo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha informado que se tendrá neblina sobre la franja Transversal del Norte.
Pero, que al transcurrir la mañana se tornará un ambiente cálido y con pocas nubes.
Sin embargo, al caer la tarde los expertos no descartan la presencia de lluvias al sur de Petén. En la Bocacosta se prevé que estas lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica.
Condiciones que propiciarán que se torne un ambiente frío que se mantendrá, especialmente en sectores del Altiplano Central y Occidente.
Ante estas bajas temperaturas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) los guatemaltecos deben abrigarse bien y proteger las vías respiratorias para evitar enfermedades.