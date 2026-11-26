- Según testigos, los sicarios esperaban a trabajadora municipal para atacarla. OTRAS NOTICIAS: Trabajadora municipal muere tras sufrir un ataque armado este jueves Bridgite Mishell Fuentes Ríos, de 32 años, fue asesinada esta mañana cuando caminaba por la 7a. calle de la zona 3 de San José El Rodeo, San Marcos. Las investigaciones preliminares apuntan a que dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta habrían esperado a la víctima para poder atacarla. Testigos indicaron que los atacantes estuvieron varios minutos en el área hasta visualizaron a Fuentes y teniéndola cerca, uno de ellos le disparó a quemarropa. Luego ambos huyeron a excesiva velocidad con rumbo desconocido. Al llegar a la escena, Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la mujer ya había fallecido, por lo que se coordinó con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, quienes realizaron las diligencias para establecer el móvil del asesinato e identificar a los responsables. La escena del crimen quedó a cargo de los investigadores del Ministerio Público. (Foto: Rudy Lopez/Colaborador) Deja dos hijos Fuentes Ríos era madre de dos niños y, según allegados, trabajaba en la Municipalidad de El Rodeo, aparentemente como secretaria. Por otro lado, la comuna publicó una esquela en sus redes sociales para lamentar su fallecimiento y expresar condolencias a sus familiares. Esta esquela circula en redes sociales tras la muerte de Bridgite Fuentes. (Foto: RRSS)