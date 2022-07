No era médico: revelan nuevo detalle sobre hospital donde murió esposa de cónsul

Funcionarios del estado de Baja California dijeron que el hospital privado donde se suponía que se realizaría la cirugía de María José Chacón había estado operando sin licencia durante dos meses y que el director que lo dirige no es médico.

EN CONTEXTO: La millonaria multa que recibió hospital donde murió esposa de cónsul guatemalteco

La oficina del fiscal general de Baja California abrió una investigación penal sobre la muerte de la esposa de un diplomático guatemalteco luego de una cirugía plástica en un hospital privado en Tijuana.

María José Chacón, la esposa de 38 años de Henry Giovanni Ortiz Asturias, el cónsul guatemalteco en Denver, murió el 4 de julio tras desmayarse y ser trasladada en ambulancia al Hospital de la Cruz Roja de Tijuana.

Los médicos le dijeron a su familia que murió por una falla orgánica derivada de una operación cosmética a la que se había sometido el 24 de junio.

La cirugía estaba programada para llevarse a cabo en el Hospital Jerusalem. Dos meses antes de la operación de Chacón, el 20 de abril, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Coepris), había cerrado las instalaciones de ese hospital por no contar con las licencias correspondientes para seguir funcionando.

Antes de su cierre permanente, el 31 de enero, la agencia estatal de salud emitió una suspensión del negocio.

Erwin Areizaga, titular de Coepris, explicó que el personal del hospital ignoró la orden estatal de cerrar y continuó recibiendo y operando pacientes. Chacón era una de ellos.

“Al parecer, las autoridades de dicha institución hicieron caso omiso de la suspensión y cometieron un delito al quitar los sellos de suspensión y realizar un operativo que resultó en la muerte de un paciente, situación que lamentamos profundamente y apoyaremos la investigación correspondiente, con el antecedente de que Coepris había cerrado ese sitio antes de la muerte”, dijo Areizaga.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Baja California dijeron en una conferencia de prensa el miércoles que el hombre que dirige la instalación, quien supuestamente realizó muchas de las operaciones, no es médico.

El hospital trabajaba de manera clandestina ante las autoridades.

Sin licencias

Areizaga dijo que las razones de la suspensión del hospital en enero incluyeron no tener un aviso actualizado del departamento de salud; no mostrar una licencia de salud vigente; tener una farmacia en el sitio que no tenía licencia de salud; y tener más de 800 medicamentos diferentes para los cuales no contaba con la debida autorización.

La agencia estatal de salud también encontró que “había personas que ejercían la medicina y la enfermería sin tener un título y una cédula profesional que los acreditara” en el Hospital Jerusalén, dijo Areizaga.

Dijo que al hospital se le impuso una multa de 38.5 millones de pesos (1.9 millones de dólares), que no ha sido pagada.

Tras la muerte de Chacón, la Fiscalía General del Estado allanó la clínica privada y las autoridades sanitarias estatales regresaron para reponer los sellos de suspensión de las puertas delanteras del edificio. Los sellos amarillos originales de "clausurado" habían sido retirados y algunos habían sido pintados con pintura blanca, dijeron funcionarios de salud.

Según hechos preliminares descubiertos por la investigación, Chacón se había comunicado con el director del Hospital Jerusalem en 2021 para consultar sobre cirugía plástica.

Las autoridades aún realizan investigaciones ante el percance.

Las fuerzas del orden estatales dicen que Juan Betancourt, el director de la clínica, respondió por mensaje de texto que no necesitaba hacerle un examen físico antes de la cirugía y lo programó para el 16 de junio de 2022. Un fiscal de la oficina del fiscal general dio a conocer que Betancourt no es cirujano ni médico.

Un mensaje enviado por San Diego Tribune a la cuenta de WhatsApp de Betancourt lo devolvió un mensaje automático. Nadie respondió a una solicitud de comentarios específicos sobre la investigación criminal.

Los funcionarios de Baja California han trabajado para convertir a Tijuana en un centro de “turismo médico”.

Los estadounidenses a menudo buscan atención médica y cirugía plástica a precios sustancialmente más baratos que en Estados Unidos. Algunas personas también buscan procedimientos para los que de otro modo no calificarían en los Estados Unidos.