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Tyson Fury, excampeón mundial de los pesos pesados, presentó "algunos síntomas asociados a la esquizofrenia", pero nunca se ha establecido un diagnóstico, declaró su esposa, Paris Fury, después de haber afirmado lo contrario.

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En unos extractos difundidos para promocionar un documental de Netflix, el boxeador de 38 años habló de sus problemas de salud mental tras el título mundial que obtuvo en 2015 frente al ucraniano Wladimir Klitschko.

Así ha sido la evolución del boxeador. Foto: Oficial.

Su esposa había mencionado entonces una "esquizofrenia leve" diagnosticada en aquella época. "Quiero aclarar una declaración que hice en la versión original del documental sobre Tyson Fury", escribió en un comunicado difundido el jueves.

"Recordé una conversación de hace muchos años al hablar del estado de Tyson y utilicé la palabra 'esquizofrénico'. Aunque Tyson presentó algunos síntomas asociados a la esquizofrenia, no padece esta patología y nunca ha recibido tal diagnóstico".

"La salud mental es compleja, y no siempre es fácil encontrar las palabras adecuadas, sobre todo cuando se convive con ella a diario con alguien a quien se quiere", añadió.

Esta rectificación se produce después de que la British Boxing Board of Control (BBBofC), la federación responsable del boxeo profesional en el Reino Unido, dejara entrever el jueves que estaba investigando la primera declaración de la señora Fury, a las puertas del muy esperado combate entre su esposo y Anthony Joshua, el 11 de diciembre en Cardiff.

La incertidumbre sobre la celebración del combate se terminó este viernes. "Fury fue autorizado ayer por la noche. Todos los exámenes médicos requeridos fueron validados. El promotor fue informado esta mañana", declaró Robert Smith, secretario genral de la BBBofC, este viernes a Sky Sports.

La esposa de Fury habló del diagnóstico. (Foto: oxfordshiremind)

Tras el cinturón mundial conquistado contra Klitschko, Tyson Fury se alejó del ring durante casi tres años.

Aumentó de peso y luchó contra una adicción al alcohol y a las drogas.

"Se había vuelto tan grave que oía voces en mi cabeza", dice en el documental de Netflix, que se estrena este viernes.

"Era como una versión viva de las profundidades del infierno. Pensaba que acabaría en una habitación acolchada, con la puerta cerrada con llave, y eso me aterraba", añadió.

En un comunicado, la plataforma de streaming anunció que "actualizaría" el documental "a raíz de nueva información comunicada por la familia relativa al diagnóstico oficial de Tyson en materia de salud mental".