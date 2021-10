Detienen a esposo de la atleta apuñalada Agnes Tirop

La joven atleta fue localizada muerta en su casa, ubicada en donde se entrenan muchos corredores de fondo y semifondo.

La policía keniana anunció este jueves haber detenido al esposo de Agnes Tirop, prometedora atleta de 25 años, cuyo asesinato ocurrido la víspera suscitó una gran emoción en el país y en el mundo del atletismo.

"El sospechoso fue detenido en Mombasa. Está bajo custodia y fue arrestado cuando trataba de huir", declaró a la AFP George Kinoti, director de investigaciones criminales. El hombre detenido, Emmanuel Rotich, comparecerá en principio el viernes ante un tribunal, según la misma fuente.

La doble medallista de bronce mundial de 10 mil metros (en 2017 y 2019) y cuarta en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio en 5 mil metros fue encontrada muerta, apuñalada, en su casa en Iten, ciudad en altitud al oeste de Kenia, donde se entrenan muchos corredores de fondo y semifondo.

"Estamos a la búsqueda del asesino", declaró este jueves a la AFP Tom Makori, comandante de policía del distrito de Keiyo North, donde se encuentra Iten.

La víspera, Tom Makori, comandante de policía del distrito de Keiyo North, donde se encuentra Iten, había afirmado que Emmanuel Rotich, el esposo de Agnes Tirop, era el principal sospechoso. "Hizo una llamada a los padres de Tirop para decirles que había hecho algo malo. Por tanto, pensamos que sabe lo que pasó", explicó.

"Cuanto antes le hagamos revelar las circunstancias que condujeron al asesinato de la joven, será mejor para nosotros", estimó este jueves el policía. La muerte brutal de Tirop ocupaba la primera página de muchos diarios de este jueves en Kenia.

Estrella ascendente del atletismo keniano, Tirop había batido hace un mes el récord del mundo de 10 km en una carrera exclusivamente femenina en 30 minutos y 1 segundo, en Herzogenaurach (Alemania).

We remember #AgnesTirop • this Kenyan Olympic track and field star was a phenomenon — most notably finishing 4th in the 10,000-meter race in the #TokyoOlympics and winning the #AdizeroRoadToRecords Women’s 10K in Germany, breaking the world record by 29 seconds. pic.twitter.com/8X3vFWNgFE — Birthright AFRICA (@BirthrightAFRI) October 14, 2021

Homenajes en Kenia

La atleta keniana se dio a conocer en 2015 ganando con solo 19 años el título de campeona del mundo de cross country, convirtiéndose en la atleta más joven en firmar tal actuación desde la sudafricana Zola Budd en 1985.

La Federación Keniana de Atletismo lloró en un comunicado la pérdida de "un diamante que era una de las atletas con progresión más rápida en la escena internacional".

El presidente keniano, Uhuru Kenyatta, también rindió homenaje a la deportista.

"Es chocante, extremadamente desgraciado y triste perder a una atleta tan prometedora y tan joven, que, con 25 años, había ya aportado gloria a nuestro país por sus hazañas en la pista", declaró el jefe del Estado en un comunicado.

"Su muerte es más difícil de encajar cuando Agnes, heroína de Kenia, fue víctima de un acto criminal cobarde y egoísta", deploró.

BREAKING: Kenyan police has arrested the prime suspect in the gruesome murder of 25-year-old world 5,000m record holder Agnes Tirop.



According to @DCI_Kenya, Ibrahim Rotich was arrested Thursday night in Changamwe, Mombasa county, as he tried to flee to a neighboring country. pic.twitter.com/8XtAhAx0J5 — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) October 14, 2021

La muerte de Tirop llegó algunos días después del fallecimiento de otro corredor de fondo, Hosea Mwok Macharinyang, como consecuencia de lo que los responsables del atletismo keniano calificaron de suicidio.

Macharinyang, de 35 años, había ganado tres títulos mundiales por equipos consecutivos, entre 2006 y 2008.