Esposo de maestra asesinada en tiroteo de Texas muere de un infarto

Muere de un infarto esposo de una de las maestras fallecidas en tiroteo de Texas

Joe García, esposo de Irma García, una de las maestras abatidas en Texas el martes mientras trataba de proteger a sus estudiantes, falleció de un paro cardíaco.

Fue John Martínez, sobrino de la pareja, quien confirmó la fatal noticia a través de su cuenta de Twitter:

"Vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras", escribió en sus redes el joven. Añadió que por favor oraran por su familia.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV — john martinez ❤️‍ (@fuhknjo) May 26, 2022

El periodista de Houston, Matthew Seedorff, fue quien aseguró que ha platicado con la familia y detalla que el deceso se debió a un infarto. En su publicación escribió que la pareja llevaba 24 años casada y tenía cuatro hijos.