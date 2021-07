Esta es la dolorosa enfermedad que padece Ana Brenda Contreras

La actriz de telenovelas sorprendió a sus seguidores tras confesar sobre la enfermedad dolorosa que padece.

La famosa actriz mexicana, Ana Brenda Contreras sorprendió a sus seguidores tras confesar la condición médica que padece.

Fue el pasado 5 de julio que la mexicana compartió su experiencia y a través de una historia de Instagram habló sobre cómo le ha afectado, asegurando que no le permite llevar una vida cotidiana normal y tranquila.

De acuerdo con declaraciones de la protagonista de "Por amar sin ley", desde hace mucho tiempo sufre del Síndrome del Intestino Irritable (IBS siglas en inglés), lo cual además de dolores, le provoca un descontrol en su alimentación.

"Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el 'estás embarazada'. Padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos sabemos lo dura que es y más en esta carrera, donde el cuerpo es mi instrumento de trabajo", escribió.

(Foto: captura de pantalla)

"Y sí, ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos. Se sabe muy poco sobre este padecimiento. Cada vez leo más y más sobre la relación que tiene el intestino con el cerebro, la depresión, la ansiedad. Ánimo a quienes padezcan esto igual que yo, no están solos", agregó a la publicación.

(Foto: captura de pantalla)

Esto se sabe de la enfermedad

Con forme a investigaciones científicas, esta enfermedad es un trastorno que ocasiona fuertes dolores en el vientre y cambios en el intestino.

Aunque esta alteración principalmente se origina por una infección intestinal bacteriana o por parásitos, existen otros factores que la pueden provocar, como el estrés, uno de los principales.

Especialistas han centrado sus investigaciones en que esta enfermedad puede presentarse en todas las edades, sobre todo existen más casos en mujeres que en hombres.

Además de asegurar que está ligada a señales hormonales que envía el cerebro al intestino.

El intestino está conectado al cerebro usando señales hormonales, aunque se desconoce que exista un tratamiento fármaco para el trastorno, se recomienda que las personas asistan con el médico para llevar un buen control.

*Con información de Quién.