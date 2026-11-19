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La joven Sofía Regil realizó una publicación un día antes de morir en un trágico percance vial en Mazatenango.

Sofía Regil, de 25 años, es una joven que murió tras ser víctima de un fatal accidente de tránsito la noche del pasado martes en el kilómetro 161 de la circunvalación de Mazatenango, Suchitepéquez.

Un día antes del trágico hecho, Regil hizo una publicación en su cuenta de TikTok, en la que solía compartir parte de su vida, como viajes, ejercicios en gimnasio, convites y deportes.

Su última publicación fue una fotografía que se realizó durante su visita a un mirador ubicado en Esquipulas, Chiquimula; mientras que en la caja de comentarios se leen los mensajes de varias personas que han lamentado su muerte.

Hace apenas una semanas, en octubre, había cumplido los 25 años de edad, los cuales los celebró en la playa de Tulate ubicada en Retalhuleu.

El accidente

Sofía Regil quedó atrapada entre los hierros retorcidos de la cabina de un camión pequeño en el que viajaba, luego de que este colisionara en la parte trasera de un tráiler.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y realizaron labores de rescate para poder trasladarla a un centro asistencial, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, falleció posteriormente.

Sofía Regil celebró en octubre sus 25 años de edad. (Foto: Facebook)

Información preliminar indica que el conductor responsable del accidente habría escapado del lugar después de la colisión, pero momentos más tarde fue interceptado por agentes policiales, a unos 300 metros del lugar del percance.