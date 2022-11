Por esta razón Messi estaría más cerca de Miami que de cualquier otro equipo

Messi podría llegar a Miami FC a pesar de tener propuestas con otros equipos.

En redes sociales se ha mencionado que Messi podría llegar a la MLS para la próxima temporada, mientras el PSG busca negociaciones para mantener a la estrella en el conjunto parisino.

Su exequipo, el FC Barcelona también podría reajustar todo su presupuesto para que puedan llegar a una buena oferta que lo haga regresar, aún con todo esto el Inter Miami se posiciona como el favorito.

Según The Athletic de Estados Unidos, las negociaciones no se han detenido y el tema va en serio. Aunque claro que Miami no tiene la relevancia que sí tienen los equipos de futbol europeos, y aún así Messi tiene varias razones para mudarse a Florida.

"Las conversaciones entre la franquicia de la MLS y el entorno del futbolista vienen desde hace tiempo y están avanzadas", aseguró el portal.

El argentino había compartido interés por hacerse del 35% del Inter Miami. Además, tiene varias inversiones millonarias en inmuebles que le dan una razón más para estar cerca de sus negocios.

Y pensando que no todo es dinero a Leo le gusta pasar tiempo en Miami, vacacionando con su familia.

El futuro de Messi está en Miami, probablemente de igual manera fuera de la cancha como dentro de ella. Según The Athletic el fichaje podría llegar tan pronto termine el Mundial de Qatar.