Esto se sabe del bebé guatemalteco abandonado en el río Colorado

Autoridades guatemaltecas han identificado al menor y a su progenitor. Esto sucederá.

Recientemente un jefe de patrulla de Estados Unidos divulgó un video en donde se evidencia cuando un "coyote" abandona a un pequeño de nacionalidad guatemalteca, dejándolo a su suerte a orillas del río Colorado en Yuma, Arizona, Estados Unidos.

Raúl Ortíz, Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados de los Estados Unidos compartió el video en el que se observa el momento cuando fue abandonado un bebé guatemalteco, hecho ocurrido el pasado 20 de marzo.

"Luego de verificar que el menor no acompañado se encontraba en buen estado de salud y confirmar que es originario de Escuintla, se identificó que el niño arribó a EE. UU. para reunificarse con su padre, quien reside en California", detalla el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El menor fue rescatado por patrulleros fronterizos estadounideneses. (Foto: Chief Raul Ortiz)

Así mismo, el Minex detalla que la misión consular de Guatemala en Tucson, Arizona, se comunicó con el progenitor, con quien se reunificará en los próximos días. Mientras se lleva a cabo este proceso, el menor se encuentra bajo el resguardo de una familia sustituta, tiempo durante el cual se le dará seguimiento.

Posteriormente, el Consulado de Guatemala en San Bernardino, California, continuará brindándole asistencia y protección consular.

Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) más de mil menores han sido retornados a Guatemala en lo que va del 2023. Stuard Rodríguez, director del IGM hizo un llamado a no dejar que menores viajen solos y peor en condiciones irregulares. "No vale la pena mandar a los menores en esas condiciones", externó el funcionario.