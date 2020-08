Estadio en Inglaterra permite ingreso a más de 2 mil aficionados

Aplausos y cánticos. Por primera, vez desde la interrupción de la temporada a mediados de marzo, debido a la pandemia, 2,500 espectadores asistieron este sábado a un partido de fútbol en Inglaterra. Era un amistoso entre el Brighton y Chelsea.

"Welcome back... We missed you" (Bienvenidos, los extrañábamos), fue el mensaje que se proyectó en las pantallas luminosas en las tribunas y resumía el sentimiento general.

“ Es un día fantástico, un pequeño paso hacia la normalidad. ” Graham Potter , técnico del Brighton.

Distanciados por varios asientos, los 2,500 espectadores, elegidos entre los seguidores del Brighton, animaron un estadio en el que caben 30,000 personas, con cantos y exclamaciones en los escasos momentos llamativos del duelo.

El gobierno británico había dado el visto bueno durante la semana para que este partido sirviera de prueba para un regreso progresivo de los fanáticos a las gradas, a partir de octubre.

El Amex Stadium de Brighton fue elegido por sus diversas opciones para entrar y sus zonas espaciosas, que facilitan guardar el distanciamiento.

“ Fue tan bueno volver a ver aficionados, aunque no cambien completamente la dinámica del estadio. Creo que hicieron mucho ruido y que estuvieron muy implicados en el partido. Espero que apreciaran nuestra prestación. ” Graham Potter , técnico del Brighton.

Los nuevos jugadores

Sobre el terreno de juego, el Chelsea, que aprovechó para alinear a a dos de sus nuevos fichajes, el marroquí Hakim Zyiech, procedente del Ajax Amsterdam, y el alemán Timo Werner, del RB Leipzig, se adelantó en el minuto 4 con un gol de este último.

El encuentro terminó empatado 1-1.

Zyiech no comenzó con buen pie y se tuvo que retirar, tocado tras 54 minutos de juego. Al final del partido, el Brighton igualó de penal al minuto 89. El encuentro terminó 1-1.

