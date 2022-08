El estado de salud de Anne Heche tras su accidente automovilístico

Anne Heche estaría entre la vida y la muerte tras el aparatoso accidente automovilístico en el que se estrelló contra una casa, causando un aparatoso incendio que inició en el vehículo.

Al parecer el estado de salud de la actriz famosa en los noventa por películas como "6 días y 7 noches" y "Volcano" no es favorable.

(Foto: Oficial)



"Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde que sucedió todo", explicó su representante.

Según la revista People la actriz de 53 años tiene una severa lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica, además de graves quemaduras en el cuerpo, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.

La famosa está intubada, en estado crítico y desafortunadamente no ha mejorado en los días posteriores al suceso, explicaron.

(Foto: Oficial)



El pasado 5 de agosto la ganadora del premio Emmy tomó su vehículo a gran velocidad, se salió de la carretera hacia un área residencial y chocó contra una vivienda en el número 1700 de South Walgrove Ave. Su Mini Cooper azul se empotró, generando una bola de fuego dejándola atrapada.

La actriz fue trasladada al hospital por los bomberos, el equipo tardó más de una hora en acceder, confinar y apagar por completo las llamas dentro de la estructura de la residencia seriamente dañada.

(Foto: Oficial)



Horas antes había publicado su podcast Better Together junto a Heather Duffy donde hablaba sobre "beber vodka y vino" cuando tienes un "mal día", no se sabe cuándo se grabó el programa.

Anne Heche no ha parado de trabajar y en junio terminó el rodaje de Girl in Room 13, serie que se estrenará este año.