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Las autoridades capturaron a un hombre e incautaron armas de fuego, entre ellas fusiles, luego de uno de los allanamientos realizados este jueves en Zacapa.

La Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) reportó la captura de un hombre tras uno de los allanamientos realizados este jueves 19 de noviembre en Zacapa.

Se trata de Francisco "N", de 22 años, quien fue detenido durante las diligencias de allanamiento con orden judicial en un inmueble ubicado en ese departamento, en donde junto a Izabal fue decretado el estado de Sitio por un mes.

De manera preliminar se ha mencionado en redes sociales que es de apellido Lorenzana y que es nieto de "El Patriarca", alias con el que se le conoce a Waldemar Lorenzana, pero al cierre de esta nota las autoridades, a las que Soy502 consultó, no confirman esta versión.

Las autoridades identificaron al capturado como: Francisco "N", de 22 años. (Foto: SGAIA)

Hallazgos

Además, las autoridades indicaron que fueron localizadas e incautadas las siguientes evidencias:

2 vehículos.

8 motocicletas sin placas.

1 cuatrimoto.

9 teléfonos celulares.

4 radios portátil.

3 armas de fuego tipo fusil.

1 arma de fuego tipo carabina.

4 armas de fuego tipo escopeta.

3 armas de fuego tipo pistola.

2 municiones para arma de fuego.

Q136,903.00 quetzales.

$130 dólares americanos.

20 cajas de cartón conteniendo cigarrillos.

3 bolsas de nailon conteniendo cajas de cigarrillos.

Fusiles fueron decomisados durante el allanamiento. (Foto: SGAIA)

Entre lo incautado se encuentran varias armas de fuego. (Foto: SGAIA)

Recuperan camioneta robada

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), se realizó un total de 44 allanamientos en Zacapa por parte de la fiscalía contra la narcoactividad en seguimiento a distintas investigaciones que siguen activas.

En Izabal, también se realizaron operativos en seguimiento a un hecho armado que dejó dos muertos el pasado viernes, pero hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de estas diligencias.

Sin embargo, la PNC indicó que en la aldea Riachuelo, en Morales, Izabal, policías antinarcóticos con apoyo de soldados del Ejército de Guatemala y fiscales del MP, recuperaron una camioneta robada el pasado martes en San Antonio La Paz, El Progreso, en un caso que sigue bajo investigación.