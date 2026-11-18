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El Ministerio de Gobernación no especificó si alguno de los capturados están vinculados al narcotráfico.

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Un total de 21 personas han sido capturadas durante los primeros dos días y 18 horas de vigencia del estado de Sitio decretado por el Gobierno en los departamentos de Zacapa e Izabal, según el informe consolidado del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Las cifras corresponden a los operativos desarrollados entre las 00:00 horas del domingo 15 de noviembre y las 18:00 horas de este martes 17 de noviembre, que forman parte de las acciones de seguridad implementadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

De acuerdo con el informe oficial, de las 21 personas detenidas, 16 fueron capturadas mediante órdenes de aprehensión emitidas por autoridad judicial, mientras que otras cinco fueron sorprendidas en flagrancia.

Zacapa concentra la mayor cantidad de capturas, con 14 personas detenidas, de las cuales 12 tenían órdenes de aprehensión y dos fueron capturadas en flagrancia.

En Izabal, las autoridades reportaron siete capturas, cuatro mediante órdenes judiciales y tres en flagrancia.

Como resultado de las intervenciones policiales, también se reportó la incautación de un arma de fuego, así como la consignación de un vehículo y siete motocicletas.

Las autoridades identificaron a 2,500 personas y verificaron vehículos y motocicletas durante los operativos. (Foto: SCSP / Soy502)

¿Y los narcotraficantes?

Pese a la emergencia y la propuesta de Bernardo Arévalo, dicha en mensaje a la Nación durante la noche del domingo 15 de noviembre, de desmantelar al narcotráfico que controla la zona, el Mingob no específico si alguna de las capturas estaría vinculada con los crímenes recientes o contra narcotraficantes

Arévalo indicó en su mensaje que el Estado de Sitio en Izabal y Zacapa responde a informes de inteligencia que advierten sobre la situación de seguridad en ambos departamentos y a la necesidad de recuperar el control territorial del Estado.

Durante su intervención, el gobernante explicó que las operaciones de seguridad que desarrollarán la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala tendrán tres objetivos fundamentales.

El primero consiste en proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el segundo busca fortalecer el control territorial del Estado y el tercero está dirigido específicamente a enfrentar y desarticular las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Más de 2,500 identificados

El Mingob también informó sobre las acciones de identificación y verificación efectuadas en ambos departamentos durante las primeras 66 horas de vigencia de la medida excepcional.

Según los registros oficiales, las fuerzas de seguridad identificaron a 2,500 personas y realizaron 1,721 consultas de solvencias para establecer posibles requerimientos judiciales.

Asimismo, fueron identificados 1,211 vehículos, de los cuales se efectuaron 820 consultas de solvencias.

También se verificaron 648 motocicletas y se realizaron 476 consultas relacionadas con estos medios de transporte.

Los operativos incluyeron la identificación de 14 armas de fuego y la consulta de 13 solvencias para verificar su situación legal.

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El Ministerio de Gobernación indicó que las intervenciones se desarrollan de manera coordinada entre la PNC y el Ejército, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el estado de Sitio.

Estado de Excepción

El estado de Sitio fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, después de una serie de hechos violentos registrados en Zacapa.

Entre los sucesos destaca un ataque armado ocurrido el 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas.

La decisión también se produjo en medio de preocupaciones por la presencia de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la violencia registrada en distintos sectores de Zacapa e Izabal.

Al anunciar las medidas, Arévalo aseguró que su Gobierno buscaría enfrentar y desmantelar las organizaciones criminales que operan en ambos departamentos.