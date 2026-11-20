En la cárcel Los Jocotes de Zacapa se lleva a cabo una requisa como parte de los operativos durante el estado de Sitio.
OTRAS NOTICIAS: Estado de Sitio: capturan a supuesto nieto de "El Patriarca"
Una requisa se desarrolla este viernes 20 de noviembre en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, en Zacapa, como parte de los operativos de seguridad implementados durante el estado de Sitio decretado en ese departamento e Izabal.
Las inspecciones están a cargo de autoridades del Sistema Penitenciario (SP), que buscan reforzar los controles y las medidas de seguridad dentro de los centros de privación de libertad.
Los operativos comenzaron ayer en el centro carcelario de Puerto Barrios, Izabal, donde las autoridades realizaron una inspección, mientras que este viernes las acciones se trasladaron a la prisión ubicada en Zacapa.
Las requisas forman parte de las medidas extraordinarias implementadas en ambos departamentos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los hallazgos o resultados del operativo en Los Jocotes.