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Armas de fuego y dinero en efectivo forman parte de lo incautado por las autoridades tras allanamientos en Zacapa.

EN CONTEXTO: MP confirma 44 allanamientos realizados en Zacapa por narcotráfico

El Ejército de Guatemala junto a la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), desarrollaron más de 40 allanamientos en distintos puntos de Zacapa e Izabal este jueves 19 de noviembre.

Estos operativos fueron llevados a cabo durante el estado de Sitio que se decretó por un mes en ambos departamentos luego de que se registraran múltiples hechos armados que provocaron varias muertes.

Las fuerzas armadas colaboraron en los operativos. (Foto: Ejército de Guatemala)

De acuerdo con el Ejército, "las operaciones buscan ampliar la presencia institucional, combatir las actividades ilícitas, mantener el control territorial en sectores estratégicos y proteger la tranquilidad de las familias guatemaltecas".

Con apoyo de agentes caninos se buscaron indicios en los inmuebles. (Foto: Ejército de Guatemala)

Tanto el Ejército como la PNC compartieron algunas fotografías y videos captados durante las diligencias realizadas en distintos inmuebles que podrían estar vinculados a la estructura criminal de Los Lorenzana, la cual fue designada como terrorista por Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad formaron parte de los allanamientos. (Foto: PNC)

Lo incautado

La PNC reportó que se han decomisado varias armas de fuego en un inmueble ubicado en la aldea Llano Largo, en Río Hondo, Zacapa.

Además, también fue localizado dinero, pero hasta el momento las autoridades no han brindado más detalles ni los resultados de estos allanamientos.

Varias armas de fuego fueron localizadas durante un allanamiento en Zacapa. (Foto: PNC)

Estos operativos fueron por parte de la fiscalía contra la narcoactividad en seguimiento a distintas investigaciones que siguen activas, según explicó el MP, pero sin dar más detalles.

Las armas encontradas fueron decomisadas por las autoridades. (Foto: PNC)

Mientras que, los allanamientos realizados en Izabal fueron en seguimiento a un hecho armado que dejó dos fallecidos el pasado viernes, pero que también podrían estar relacionados con narcotraficantes, según puntualizó el MP.