Un Lorenzana fue capturado durante uno de los allanamientos realizados en Zacapa, pero fue trasladado a un centro asistencial.
EN CONTEXTO: Estado de Sitio: capturan a supuesto nieto de "El Patriarca"
Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años, fue capturado durante una serie de allanamientos antinarcóticos que dejaron al descubierto un arsenal, dinero en efectivo, radios y vehículos.
El apellido que lleva está ligado a uno de los clanes del narcotráfico más conocidos de Guatemala, al ser nieto de Waldemar Lorenzana Lima "El Partriarca", pero únicamente se le señala de evasión fiscal y contrabando.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó su aprehensión el 19 de noviembre, durante diligencias desarrolladas en Zacapa, en coordinación con el Ejército y el Ministerio Público (MP), bajo el estado de sitio.
Sin embargo, en la información policial difundida inicialmente no se detalló el punto específico donde fue localizado.
De acuerdo con una fuente, después de su captura, fue trasladado a un centro asistencial privado aunque se desconoce si presentaba algún quebranto de salud.