Estados Unidos abrió su convocatoria de becas para guatemaltecos

La embajada de Estados Unidos en Guatemala abrió su convocatoria para las becas Global UGRADWL 2022.

Otras noticias: Museo en Chicago alberga un árbol navideño dedicado a Guatemala

El programa Global de Intercambio de Pregrado Global UGRAD consiste en una beca para cursar un semestre en un colegio o universidad estadounidense (sin obtener título).

¿En qué consiste la beca?

En un programa patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los EE.UU., su objetivo es reunir a participantes de entornos poco representados y no de élite, que no cuentan con otras oportunidades de estudio en los Estados Unidos.

Los participantes tomarán un curso de tres créditos para mejorar su conocimiento acerca de Estados Unidos, vivirán en instalaciones de alojamiento del campus asignadas con compañeros estadounidenses y participarán en actividades de servicio comunitario en un total de 20 horas, también recibirán orientación virtual y un taller presencial tras el cierre del programa.

¿Qué gastos cubre la beca?

Cubre los gastos de trámite de visa, viaje, alojamiento, tasas universitarias y seguro médico del candidato mientras se encuentre en los Estados Unidos.

¿Quién puede aplicar?

Está dirigida a líderes estudiantiles emergentes. Sólo se tomará en cuenta a los candidatos que cumplan con todos los requisitos.

¿Hasta qué fecha puedes aplicar?

La convocatoria está abierta del 4 de noviembre del 2021 al 6 de enero de 2022, a las 4 de la tarde, hora de Guatemala.

Requisitos para aplicar a la beca:



1. Ser ciudadano guatemalteco que actualmente vive en Guatemala, sin tener doble ciudadanía estadounidense.



2. Estudiar en una universidad con sede en Guatemala.



3. Promedio general (GPA) mínimo de 85/100 en el sistema guatemalteco o en el 15% superior de su clase, aprobado con documentos proporcionados por la universidad.

4. Las becas se otorgarán a estudiantes actualmente inscritos en programas de pregrado a tiempo completo que hayan completado al menos un semestre de estudio.

5. Los participantes deben tener al menos un semestre o un término equivalente restante para completar en sus instituciones de origen después de regresar del programa Global UGRAD.

6. Demostrar potencial de liderazgo a través del trabajo académico, participación comunitaria y/o actividades extracurriculares.



7. Tener conocimientos avanzados del idioma inglés. Esto será evaluado. Los candidatos preseleccionados deben alcanzar un puntaje mínimo de TOEFL de 45 ibt.

8. Se dará preferencia a aquellos con poca o ninguna experiencia de viaje a Estados Unidos o fuera de su país de origen.

9. Ser elegible para obtener una visa J-1.

10. Ser mayor de 18 años antes del 1 de enero de 2022.

Toma nota:

No es necesario haber realizado un examen TOEFL para postularte. Si tienes una puntuación reciente (en los últimos dos años), indícalo en la documentación o proporcione una prueba comparable de tus habilidades en el idioma inglés.

Para conocer la papelería que debes reunir, las direcciones de envío de los documentos y las fechas importantes para aplica a la beca ingresa aquí: Beca Global UGRAD 2022.